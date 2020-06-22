Актёр Кравченко объяснил, почему не женится на любимой женщине

https://static.news.ru/photo/554e73e4-b490-11ea-95bc-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кравченко Фото: kravchenkoalexey_official/instagram.com

С актрисой Надеждой Борисовой, которая приходится дочерью актёру Льву Борисову, сыгравшему роль «Антибиотика» в сериале «Бандитский Петербург», её коллега Алексей Кравченко вместе уже 13 лет. Пара официально не регистрировала свои отношения, и актёр рассказал, почему так произошло.

В студии программы «Судьба человека» Кравченко поделился историей знакомства с любимой и отметил, что произошло это во время репетиции спектакля.

Я пришёл на репетицию. Увидел девушку. Вела она себя закрыто, неприветливо. Я все время к ней приглядывался. Но я однажды увидел её и уже не мог отвернуться. Я просто влюбился по-настоящему. Прошло уже 13 лет, как мы вместе. И я счастлив с ней, — признался Кравченко.

По словам артиста, официальную свадьбу они с Борисовой планировали, но придя в ЗАГС три года назад «поняли что что-то не то».

Но мы венчаны. Эти важнее для нас любого штампа в паспорте, — пояснил он.

Во время знакомства с Кравченко Борисова была замужем, но ради коллеги по цеху рассталась с отцом своей дочери Надежды. По словам актёра, девочка никогда не звала его «дядей Лёшей», а с детства говорила, что Кравченко её папа. Это вызывает трогательные чувства у Кравченко и он счастлив, что с дочерью Борисовой у него сложились прекрасные отношения.

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