Актёр «Игры престолов» Колокольников назвал Россию «панком в мире кино»

https://static.news.ru/photo/c6f61274-bf7d-11eb-b654-96000091f725_660.jpg Юрий Колокольников Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Российский актёр Юрий Колокольников в беседе с порталом PeopleTalk рассказал об отношении к отечественным проектам за рубежом. По его словам, «интерес к тому, что делают в РФ, есть, и довольно высокий». В качестве примера он привёл стриминговый сервис Netflix, «не только покупающий наши фильмы и сериалы, но и самостоятельно начинающий производить» контент на русском языке.

Колокольников, известный по сериалу «Игра престолов», отметил, что преимущество российской индустрии над американской заключается в том, что «мы готовы рисковать, изобретать, пробовать новое. Мы — панки в мире кино».

У нас в крови есть это качество — совершать подвиги вопреки всему, и зачастую оптимизация бюджетов и подготовительных процессов — тоже героический процесс. Мы готовы рисковать, изобретать, пробовать новое. <...> И когда в прошлом году вся мировая индустрия затормозила [из-за пандемии COVID-19], мы снимали без остановки, — пояснил он.

Актёр добавил, что вспышка коронавируса «дала огромный толчок к развитию всех экранных искусств», так как свободное передвижение в поисках новых впечатлений сменилось путешествиями по цифровым платформам. Артист уверен, что в РФ производственные возможности киноиндустрии существенно выросли и «картинка» в отечественных лентах «не хуже голливудской» при бюджете в 10 раз меньше.

Собеседник портала также рассказал, как его коллегам из РФ построить карьеру за рубежом. Звезда четвёртого сезона фэнтези-саги «Игра престолов» уверен, что фраза «покорить Голливуд» уже устарела. По его словам, заокеанская кинофабрика «давно уже здесь — у тебя в компьютере, на стриминговых платформах». Собеседник издания уверен, что для успешной работы за рубежом нужен хороший английский язык, а также необходимо разбираться в драматургии.

Колокольников известен ролями в «Доводе» Кристофера Нолана, «Призрачной шестёрке» Майкла Бэя, «Телохранителе киллера» Патрика Хьюза. В четвёртом сезоне «Игры престолов» он сыграл предводителя теннов Стира.

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