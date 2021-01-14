Актёр Арми Хаммер отказался сниматься с Лопес из-за секс-скандала

Обвинённый в переписках на тему секса и каннибализма актёр Арми Хаммер отказался от съёмок фильма с певицей Дженнифер Лопес «Свадьба по залёту».
Как
По словам самого Хаммера, из-за разразившегося скандала он просто не может бросить своих детей и на четыре месяца уехать снимать фильм в Доминиканскую Республику. Он также назвал все обвинения в его адрес лживыми и жестокими.
Ранее в соцсетях появились скриншоты переписок, в которых актёр писал своей собеседнице, что хочет съесть её, выпить кровь и подержать её бьющееся сердце в своих руках. Писательница Джессика Чинчин Энрикес подтвердила подлинность этих БДСМ-переписок.
Артиста также уличили в секс-переписке с россиянкой. Утверждалось, что Хаммер обсуждал с девушкой шибари и называл ее «маленькой шлюшкой»,
Ранее NEWS.ru писал, что американский режиссёр Зак Снайдер переснимет фильм «Армия мертвецов». В картине снялся комик Крис Д'Елия, которого в июне обвинили в сексуальных домогательствах.