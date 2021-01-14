Актёр Арми Хаммер отказался сниматься с Лопес из-за секс-скандала

https://static.news.ru/photo/aeabdeaa-5674-11eb-87ac-fa163e074e61_660.jpg Арми Хаммер Фото: Michael Baker/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Обвинённый в переписках на тему секса и каннибализма актёр Арми Хаммер отказался от съёмок фильма с певицей Дженнифер Лопес «Свадьба по залёту».

Как пишет New York Post со ссылкой на представителей компании Lionsgate, занимающейся картиной, актёр сам принял такое решение. Продюсеры его поддержали.

По словам самого Хаммера, из-за разразившегося скандала он просто не может бросить своих детей и на четыре месяца уехать снимать фильм в Доминиканскую Республику. Он также назвал все обвинения в его адрес лживыми и жестокими.

Ранее в соцсетях появились скриншоты переписок, в которых актёр писал своей собеседнице, что хочет съесть её, выпить кровь и подержать её бьющееся сердце в своих руках. Писательница Джессика Чинчин Энрикес подтвердила подлинность этих БДСМ-переписок.

Артиста также уличили в секс-переписке с россиянкой. Утверждалось, что Хаммер обсуждал с девушкой шибари и называл ее «маленькой шлюшкой», сообщает Lenta.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что американский режиссёр Зак Снайдер переснимет фильм «Армия мертвецов». В картине снялся комик Крис Д'Елия, которого в июне обвинили в сексуальных домогательствах.