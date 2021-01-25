Актрисе Ирине Горбачёвой сделают сложную операцию на носу

https://static.news.ru/photo/306b1760-5f19-11eb-ab84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сложная операция на носовой перегородке предстоит Ирине Горбачёвой. Сейчас актрисе сложно дышать, а в будущем искривление может привести к более серьёзным проблемам.

О предстоящем хирургическом вмешательстве 32-летняя Горбачёва рассказала своим подписчикам в Instagram после комплексного обследования в элитной клинике адаптационной медицины.

Ещё из полезных штук, которые я сейчас о себе узнаю: мой нос дышит на 40%! Я как бы об этом догадывалась... Иногда гундосила или храпела... А теперь оказывается, что нужно делать операцию по исправлению искривления «позвоночника» в носу, — рассказала актриса.

Она также пошутила, что после всех манипуляций будет здоровой и проживёт до 145 лет.

Как писал NEWS.ru, ранее Ирина Горбачёва, которая получила широкую известность благодаря коротким роликам в Instagram, призналась, что получает высокие гонорары. По её словам, за один съёмочный день её доход составляет от 100 до 300 тысяч рублей.