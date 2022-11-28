«Звездач»: актриса Светличная оказалась в психиатрической больнице

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Светлана Светличная

Cын Светланы Светличной Алексей Ивашов заявил, что актриса оказалась в психиатрической больнице, передает Telegram-канал «Звездач». По его словам, общее состояние матери оценивается как нормальное. В Telegram-канале отметили, что Светличная, возможно, находится в психиатрическом стационаре им. В. А. Гиляровского.

Сейчас ее положили на Матросскую Тишину, где-то там. Она там будет. Там на постоянное место пребывания. Этим занимается моя жена Ольга, — сказал Ивашов.

Ранее внучка Светличной Мария Ивашова сообщила в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале, что актриса в конце октября попала в больницу. По ее словам, 81-летняя звезда киноэкрана проходила лечение в нейрохирургической реанимации. Однако в разговоре с NEWS.ru другая родственница актрисы заявила, что информация о реанимации устаревшая.

Сын Светличной ранее рассказал, что предлагал матери обследоваться у психиатра. Он жаловался на «плохой характер» актрисы и ее нежелание принимать какую-либо помощь.