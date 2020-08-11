Актриса Наталья Рудова ждёт первенца

https://static.news.ru/photo/80e67242-dbdf-11ea-a88b-fa163e074e61_660.jpg Наталья Рудова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актрису Наталью Рудову сняли на видео в одном из столичных заведений в компании молодого человека. На кадрах артистка предстала в свободной одежде и с заметно округлившимся животиком.

Рудову также сняли на видео возле автомобиля держащей руку на животе. Для 37-летней знаменитости это будет первый ребёнок. О том, кто может быть отцом будущего ребёнка, ничего не известно. Сама актриса предпочитает не выставлять свою личную жизнь напоказ, заявляя, что сейчас не состоит в отношениях с кем-либо. В Instagram она продолжает выкладывать свои старые фото, на которых демонстрирует подтянутую фигуру.

Видео попало в распоряжение издания Super. Представитель Рудовой комментировать информацию отказалась.

Ранее ставшая знаменитой благодаря сериалу «Татьянин день» Наталья Рудова опубликовала фото в обнажённом виде. К созданию откровенного снимка девушка подошла с креативом — на кадре она плывёт в бассейне с прозрачными стенками. Ёмкость очень похожа на аквариум. При этом на ней ничего не надето. Фото было размещено на её официальной странице в Instagram. Всего за два часа пост набрал свыше 45 тысяч лайков. Часть поклонников отметили, что хотели бы повесить такую картину у себя дома, писал NEWS.ru.