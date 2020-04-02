Актриса Климова призвала людей не переживать из-за коронавируса

Актриса Екатерина Климова призвала общественность дозировать информацию о COVID-19. Соответствующее заявление она сделала в своём Instagram-аккаунте.
Она отметила работу российских медиков, которые сильнее других страдают от пандемии. По словам Климовой, люди могут помочь врачам соблюдая режим самоизоляции.
Постарайтесь свою маленькую страну оградить от лишней информации. Посмотрите новости в 9 вечера, примите решения, скорректируйте свой завтрашний день в зависимости от принятых новых введений, — отметила Климова.
Как ранее писал NEWS.ru, другая российская актриса — Наталья Фатеева возмутилась ценой услуг соцработников.
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