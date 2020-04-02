Актриса Климова призвала людей не переживать из-за коронавируса

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Продюсер рэпера Джигана Алексей Стрельцов сообщил, что музыкант не выходит с ним на связь после того, как модель Оксана Самойлова объявила о разводе.

С Денисом мы сотрудничаем только дистанционно, но пока он не на связи, — рассказал представитель звезды. По его словам, Джиган сейчас работает над новым треком. Он его запишет вместе с...