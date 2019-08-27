Актриса Елена Бирюкова, известная по главной роли в популярном некогда сериале «Саша+Маша» вышла замуж за экс-супруга Екатерины Климовой. С ювелиром Ильёй Хорошиловым до этого Бирюкова прожила 1 год.
Свадебные фото из ЗАГСа 48-летняя невеста опубликовала в Instagram. Бирюкова была в классическом белом платье, Хорошилов — в строгом тёмном костюме.
Актриса уже говорила, что церемония не будет слишком пышной: на свадьбу молодожёны собирались пригласить не более двух десятков человек. Медовый месяц супруги проведут только зимой: сейчас Елена Бирюкова отправится на съёмки.
Ранее News.ru сообщал, что актриса Елена Корикова, известная телезрителям по главной роли в сериале «Бедная Настя», тайно вышла замуж. Поклонники давно поняли, что личная жизнь у 47-летней артистки наладилась.