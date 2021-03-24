Айза Долматова намерена пожертвовать свои органы донорам

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Бывшая супруга рэпера Гуфа Айза Долматова обсудила с подписчиками свои будущие похороны. Телеведущая заявила, что не хотела бы, чтобы её хоронили традиционным способом.

На своей странице в Instagram она опубликовала ответ на вопрос своей подписчицы, планирует ли она собственные похороны, и, если да, как они будут выглядеть.

Я не хочу лежать под землей! Не хочу, чтобы меня навещали дети или друзья. Я хочу кремацию и прах в океан. Банально, но очень экологично, — заявила Долматова.

Она также сообщила, что хотела бы свои органы завещать нуждающимся донорам.

Такие несколько мрачные мысли не мешают телеведущей наслаждаться жизнью. Сейчас Айза Долматова отдыхает в США, а недавно она призналась, что возможно, скоро выйдет замуж за певца Олега Майами. В доказательство своих слов девушка показала помолвочное кольцо, которое ей подарил артист, сообщал NEWS.ru.

36-летняя звезда Instagram недавно пережила сложный развод со вторым супругом Дмитрием Анохиным. После этого Айза вернула фамилию первого мужа — Алексея Долматова (Гуфа). Блогер воспитывает двоих сыновей — Сами и Элвиса.