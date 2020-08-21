Адвокаты Гордона и его четвёртой жены рассказали о бракоразводном процессе

https://static.news.ru/photo/638e9b7e-e47d-11ea-a9dd-fa163e074e61_660.jpg Александр Гордон Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Адвокат Жанна Маргулис, представляющая интересы телеведущего Александра Гордона, рассказала, что бракоразводный процесс её подопечного и 26-летней студентки ВГИКа Нозанин Абдулвасиевой прошёл мирно и без судебных разбирательств.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Гордон несколько недель назад расторг свой брак с Абдулвасиевой. Документы на развод подала 26-летняя супруга телеведущего. Свидетельство о расторжении брака она получила 17 июля, в день своего рождения.

Самый цивилизованный развод. Александр и Нозанин настолько мудро подошли к вопросу развода, что у меня нет ни капли сомнения в их дальнейшем диалоге, и не потому, что у них общие дети, а потому что они оба делают всё как взрослые люди, — отметила юрист, добавив, что такой мирный развод был впервые в её практике.

Адвокат Денис Красовитов, защищавший интересы Абдулвасиевой, подтвердил слова своей коллеги. По его словам, бывшим супругам удалось избежать войны, что сэкономило всем время, сообщает KP.RU.

56-летний Гордон четыре раза был женат. Первой супругой телеведущего была Мария Вердникова, с которой он жил в США. Позже Гордон был в гражданском браке с актрисой Наной Кикнадзе. Второй женой телеведущего стала Екатерина Прокопьева, которая потом оставила фамилию мужа. Теперь она известна всем как Катя Гордон. В 2011 году телеведущий женился в третий раз на 18-летней Нине Щипиловой.

Гордон и Абдулвасиева поженились в 2014 году. Телеведущий утверждал, что 30-летняя разница в возрасте не имеет значения. За время совместной жизни у пары родились двое сыновей — Александр, которому сейчас шесть лет, и Фёдор, которому три.

Как писал NEWS.ru, музыкальный продюсер Бари Алибасов после времени, проведённого в психиатрической лечебнице, решил изменить свою жизнь. Сразу же после выхода из больницы основатель группы «На-На» подал на развод со своей женой Лидией Федосеевой-Шукшиной.