Адвокат рассказал, как Джиган и Самойлова поделят имущество и детей

https://static.news.ru/photo/4471322c-7418-11ea-8039-fa163e074e61_660.jpg Фото: samoylovaoxana/instagram

Звёздный адвокат Сергей Жорин рассказал, как суд будет делить имущество рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой во время их бракоразводного процесса.

По словам юриста, четверых детей, скорее всего, оставят жить с матерью. А совместно нажитое имущество делится пополам. Однако судья может оставить большую часть супруге.

Алименты на четверых детей составят 50% от заработка Джигана — это максимально возможный процент в данном случае. Либо может быть фиксированная сумма, если доход у отца семейства нерегулярный, — объяснил Жорин.

При этом он добавил, что лишать родительских прав его не имеет смысла, сообщает Starhit.

Ранее продюсер Яна Рудковская заявила, что не верит в развод модели Самойловой и Джигана. Она считает, что пара специально всё это придумала, чтобы создать свой сериал, где они воссоединятся, скорее всего, в третьем сезоне. Они не будут обращаться к Ксении Собчак или Андрею Малахову, потому что не потянут такую историю.