Адвокат рассказал, как Джиган и Самойлова поделят имущество и детей

Звёздный адвокат Сергей Жорин рассказал, как суд будет делить имущество рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой во время их бракоразводного процесса.
По словам юриста, четверых детей, скорее всего, оставят жить с матерью. А совместно нажитое имущество делится пополам. Однако судья может оставить большую часть супруге.
Алименты на четверых детей составят 50% от заработка Джигана — это максимально возможный процент в данном случае. Либо может быть фиксированная сумма, если доход у отца семейства нерегулярный, — объяснил Жорин.
При этом он добавил, что лишать родительских прав его не имеет смысла,
Ранее продюсер Яна Рудковская заявила, что не верит в развод модели Самойловой и Джигана. Она считает, что пара специально всё это придумала, чтобы создать свой сериал, где они воссоединятся, скорее всего, в третьем сезоне. Они не будут обращаться к Ксении Собчак или Андрею Малахову, потому что не потянут такую историю.
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