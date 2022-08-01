Адвокат раскрыл суть дела Шакиры о неуплате налогов Адвокат Жорин: Спор по делу Шакиры будет вокруг того, сколько времени певица проводила в Испании

Фото: Manuele Mangiarotti/Keystone Press Agency/Global Look Press

Шакира

Вопрос неуплаты налогов или уклонения от уплаты является максимально принципиальным для европейских стран и США, заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин, комментируя дело певицы Шакиры. По его словам, зачастую за это можно получить более суровое наказание, чем за насильственное преступление. Адвокат считает, что спор будет происходить вокруг того, сколько времени в году проводила Шакира в Испании.

В данном деле имеет значение, налоговым резидентом какой страны в момент возникновения обязанности уплаты налогов была Шакира. Это зависит от времени пребывания в той или иной стране. Я так понимаю, в этом заключается принципиальный спор между Шакирой, ее адвокатами и налоговыми органами Испании. Испанские налоговые органы утверждают, что в момент возникновения обязанности по уплате налогов Шакира была налоговым резидентом Испании и должна была заплатить налоги. Адвокаты утверждают обратное, — отметил Жорин.

Как разъяснил юрист, если адвокаты докажут, что Шакира в этот период не была налоговым резидентом Испании, то она выиграет дело и никаких санкций к ней применяться не будет. Если налоговики докажут свою правоту, то певице грозит серьезное наказание, вплоть до лишения свободы.

Как показывает практика, в большинстве случаев не имеет значения публичный статус подсудимого. Заслуги перед отечеством точно не являются основанием для избежания ответственности. Судя по публичной реакции Шакиры, певица уверена в своей невиновности. Если она понесет наказание в случае, если налоговые органы докажут, что она была налоговым резидентом Испании, я думаю, певица в таком случае станет жертвой некомпетентности своих консультантов, — подытожил Жорин.

Шакиру обвиняют в преступлениях, связанных с неуплатой налогов в казну Испании за период с 2011 по 2014 год. Согласно испанскому законодательству, если лицо провело в стране более 183 дней, то оно автоматически становится налоговым резидентом и обязано уплачивать все необходимые налоги, в том числе с дохода, полученного за рубежом. Сумма задолженности составила €14,5 млн. Испанская прокуратура запросила восемь лет и два месяца лишения свободы для колумбийской певицы.