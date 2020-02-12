https://static.news.ru/photo/1995eafa-4da5-11ea-a3d3-fa163e074e61_660.jpg Евгений Петросян Фото: petrosyanevgeny/instagram.com

История о том, что Евгений Петросян пытался откупиться от Елены Степаненко миллиардом рублей, является фейком от начала и до конца. Об этом заявил адвокат юмориста Сергей Жорин. По его словам, за этими слухами может стоять сама Степаненко, у которой, по всей видимости, началось «раздвоение личности».

Никаких переводов не было. Да и средств таких на счетах также как не было, так и нет. Мы утром обсуждали с Евгением Вагановичем этот вброс. Тут очевидно, что статья инициирована стороной Степаненко, — рассказал он в интервью StarHit.

Со слов адвоката, в суде экс-супруга юмориста заявила, что Петросян вывел со счёта их совместные деньги, а теперь выясняется, что миллиард был переведён ей.

Возможно, у неё началось раздвоение личности, — заключил юрист.

Жорин отметил, что сейчас артист живет на доходы, которые получает от концертов. Ранее он обратился в суд с просьбой разблокировать его счёт для оплаты коммунальных расходов.

И деньги на нём после этого сразу закончились, — подытожил Жорин.

Ранее стало известно, что Елена Степаненко получила от экс-супруга Евгения Петросяна один миллиард рублей. Деньги юморист перевёл бывшей жене несколькими траншами в конце 2017 года. СМИ не исключают, что таким образом артист хотел откупиться от Степаненко и обойтись без лишней шумихи, но ничего не вышло, сообщал NEWS.ru.