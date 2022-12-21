Адвокат Добровинский опроверг планы Киркорова разделить московский пентхаус Адвокат Добровинский объяснил, зачем Киркоров обратился в суд из-за пентхауса

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Александр Добровинский

Певец Филипп Киркоров обратился в суд после того, как налоговая служба допустила помарку при переоформлении документов на его пентхаус в центре Москвы, заявил NEWS.ru его адвокат Александр Добровинский. Юрист объяснил, что в налоговой два пентхауса по ошибке посчитали за один. По этой причине кадастровую стоимость двух объектов сложили, Киркоров был вынужден заплатить 6 млн рублей налогов вместо двух.

Произошла путаница между тем, что у него есть несколько квартир в одном доме, посчитали, что это одна квартира. Это будет разрешено на первом или втором заседании, — сказал Добровинский.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Киркоров планирует разделить свой двухэтажный пентхаус на Арбате площадью 537 кв. м на две отдельные квартиры. Таким образом певец якобы хочет уменьшить стоимость объекта и снизить налог. Артист получил недвижимость от бывшего президента Киргизии Аскара Акаева в 2021 году. Реальная стоимость объекта составляет около 1 млрд рублей, а кадастровая — 300 млн.

До этого пресс-секретарь Киркорова Екатерина Успенская сочла нелепым призыв американских активистов запретить музыканту въезд в США. Она добавила, что концерты артиста во всем мире посещают тысячи людей, тогда как группа «непонятных активистов» включает в себя 300 человек.