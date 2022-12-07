Призыв запретить Киркорову въезд в США сочли нелепым Менеджер Киркорова Успенская назвала неинтересным призыв запретить певцу въезд в США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Призыв американских активистов запретить российскому певцу Филиппу Киркорову въезд в США выглядит странным, сообщила телеканалу «360» пресс-секретарь музыканта Екатерина Успенская, комментируя петицию с требованием закрыть исполнителю право находиться в стране. Она добавила, что концерты артиста во всем мире посещают тысячи людей.

Слава богу, на концерты Филиппа приходят тысячи людей. А тут 300 непонятных активистов создали группу? Даже неинтересно это обсуждать, — сказала Успенская.

Ранее группа радикально настроенных активистов подала заявление в Министерство финансов, Министерство юстиции и ряд других американских ведомств с требованием запретить Киркорову въезд в США.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов предложил Киркорову «вместо покупки очередных сумасшедших дорогущих туалетных нарядов» направить деньги на покупку для мобилизованных в зону СВО необходимых вещей, например, термобелья и одеял. Заявление критика прозвучало в связи со скандалом, вызванным появлением Киркорова в прозрачном костюме на концерте в Алма-Ате. Накануне фрагмент выступления поп-исполнителя в капроновом лонгсливе и лосинах поверх чёрных трусов опубликовала на своей странице в TikTok одна из его фанаток.