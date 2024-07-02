Абрамов предложил Алсу развестись мирно РЕН ТВ: Абрамов направил Алсу предложение о мирном урегулировании развода

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Алсу

Бизнесмен Ян Абрамов направил Алсу предложение о мирном урегулировании развода, сообщает РЕН ТВ. Эту информацию телеканалу подтвердила пресс-секретарь предпринимателя Светлана Варшавская. По ее словам, Абрамов готов выполнить все обязательства, если на предложения согласится певица.

Ранее телеведущая Ксения Собчак писала, что Абрамов предложил переписать на Алсу и их общих детей активы на общую сумму в 2,5 млрд рублей. В частности, он готов отдать певице виллу на Кипре стоимостью 450 млн рублей, переписать на детей пентхаус стоимостью 771 млн рублей, а также уже передал артистке семейную коллекцию ювелирных изделий на 500 млн рублей.

Алсу на это заявила, что не собирается отказываться от идеи развода. По словам исполнительницы, решение о расставании с супругом ею принято однозначно, «назад дороги нет». Алсу также подчеркнула, что суд дал им два месяца не для примирения, а для урегулирования споров с разделом имущества.

Ранее певица отреагировала на заявление бывшей девушке рэпера Тимати, модели Анастасии Решетовой о том, что та не стала бы заводить отношения с женатыми мужчинами. Под публикацией портала «Блокнот» в Instagram (деятельность в РФ запрещена) артистка оставила комментарий, в котором заявила о вранье Решетовой. В СМИ и Telegram-каналах появлялись слухи о том, что модель встречается с мужем Алсу.