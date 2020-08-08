«А это ещё кто?!»: Гоген Солнцев искупал в бассейне новую пожилую даму

Шоумен Гоген Солнцев, который сейчас отдыхает в Сочи с женой Катериной Терешкович, опубликовал новый снимок. На нём он запечатлён в бассейне на крыше отеля с неизвестной немолодой брюнеткой.
Шоумен Гоген Солнцев, который сейчас отдыхает в Сочи с женой Катериной Терешкович, опубликовал новый снимок. На нём он запечатлён в бассейне отеля с неизвестной немолодой брюнеткой.
39-летний артист очень неоднозначно подписал фото и не сообщил, кем является для него таинственная женщина, которую он поддерживает на руках.
К близким людям не забывайте проявлять нежность, потому, что нежность — это, как — старательный порыв уменьшения физического расстояния людей с перспективой ощутить страсть!, — обратился к подписчикам Солнцев.
Поклонников разозлил снимок и они сразу стали спрашивать: «Где Катерина» и «это што за баба?!». Подписчики Гогена считают, что в бассейне с ним плескается 55-летняя Лидия Алифиренко, которую считают любовницей эпатажного артиста. Другие сомневаются в этом и предполагают, что с ним позирует давняя поклонница Галина Орлова. В итоге выяснить, кто на самом деле купается с Гогеном, им не удалось.
Солнцев уехал отдыхать в Сочи вместе с 65-летней женой Екатериной Терешкович. Их также сопровождают ещё две дамы в возрасте, которых называют любовницами фрика.
Как писал NEWS.ru, один из очевидцев, который видел Гогена на пляже рассказал, что шоумен окружен вниманием и заботой своих престарелых спутниц.
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