«А это ещё кто?!»: Гоген Солнцев искупал в бассейне новую пожилую даму

https://static.news.ru/photo/da50a004-da64-11ea-937d-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/solntcev

Шоумен Гоген Солнцев, который сейчас отдыхает в Сочи с женой Катериной Терешкович, опубликовал новый снимок. На нём он запечатлён в бассейне на крыше отеля с неизвестной немолодой брюнеткой.

Шоумен Гоген Солнцев, который сейчас отдыхает в Сочи с женой Катериной Терешкович, опубликовал новый снимок. На нём он запечатлён в бассейне отеля с неизвестной немолодой брюнеткой.

39-летний артист очень неоднозначно подписал фото и не сообщил, кем является для него таинственная женщина, которую он поддерживает на руках.

К близким людям не забывайте проявлять нежность, потому, что нежность — это, как — старательный порыв уменьшения физического расстояния людей с перспективой ощутить страсть!, — обратился к подписчикам Солнцев.

Поклонников разозлил снимок и они сразу стали спрашивать: «Где Катерина» и «это што за баба?!». Подписчики Гогена считают, что в бассейне с ним плескается 55-летняя Лидия Алифиренко, которую считают любовницей эпатажного артиста. Другие сомневаются в этом и предполагают, что с ним позирует давняя поклонница Галина Орлова. В итоге выяснить, кто на самом деле купается с Гогеном, им не удалось.

Солнцев уехал отдыхать в Сочи вместе с 65-летней женой Екатериной Терешкович. Их также сопровождают ещё две дамы в возрасте, которых называют любовницами фрика.

Как писал NEWS.ru, один из очевидцев, который видел Гогена на пляже рассказал, что шоумен окружен вниманием и заботой своих престарелых спутниц.