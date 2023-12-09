€75 тысяч и полная темнота: на каких условиях Брежнева выступит для русских Mash: концерт Веры Брежневой обойдется для россиян в €75 тысяч

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вера Брежнева

В Сети опубликовали райдер украинской певицы Веры Брежневой, актуальный для выступлений артистки перед российской публикой на новогодних корпоративах. Какие условия ставит исполнительница и во сколько обойдется ее концерт?

Сколько стоит концерт Брежневой для русских

Согласно информации Telegram-канала Mash, выступление украинской артистки для российской аудитории за границей обойдется как минимум в €75 тысяч. Треть от этой суммы — условия технического райдера.

«Публикуем райдер Веры Брежневой, которая готова спеть для русских на новогодних корпоративах. Как мы писали ранее, цена 50 тысяч евро + 25 тысяч на расходы», — уточняется в публикации.

Также канал приводит сканы возможного договора.

Какие условия ставит Брежнева

Как отмечает Mash, главным условием экс-солистки группы «ВИА Гра» для выступления перед российской публикой является соблюдение полной конфиденциальности.

«Вера Викторовна требует от заказчиков информировать сотрудников VIP-зала аэропорта, чтобы те таскали ее багаж и ручную кладь от машины до борта и обратно. Встречать просит с табличкой VERA. По городу должен возить наглухо тонированный и новенький Mercedes S-класса с Wi-Fi. Водителю запрещено душиться и разговаривать на протяжении всей поездки. А перед встречей необходимо проехать через заправку и сервис, чтобы залить бензин и отключить свет в салоне. Даже во время открытия дверей. Чтобы не попасть в объективы фанатов», — пишет ресурс.

По данным Telegram-канала, строгие правила распространяются и на место временного проживания Брежневой.

«В отеле завесить плотными шторами окна, усилить охрану, а также отключить и заклеить все камеры на сцене и в зонах переодевания», — отмечает Mash.

Что еще требует Брежнева

Рабочее помещение должно быть максимально темным, сообщает Telegram-канал. Кроме того, выступление Брежневой запрещается снимать и выкладывать на какие-либо ресурсы.

«В гримерке все стандартно: чай, имбирь, лимончик, мята, мед, фрукты. Самое интересное — закулисное пространство. Это должен быть черный кабинет, в котором стыки нужно проклеить черным и красным тейпом. Чтобы вот вообще темно-темно и никаких посторонних людей. И, естественно, концерты за €75+ тысяч запрещено снимать и выкладывать куда-либо», — добавляет Mash.

Где сейчас живет Брежнева

Вера Брежнева покинула Россию после начала специальной военной операции. В феврале 2023-го они с бывшем мужем, продюсером Константином Меладзе, выставили на продажу особняк в Подмосковье.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Вера Брежнева

Сейчас певица выступает за границей. Летом сообщалось, что выступления экс-солистки «ВИА Гры» в Испании и Португалии были отменены. Артистка Лайма Вайкуле в интервью Ксении Собчак рассказывала, что сейчас Брежнева живет в Латвии.

Почему Брежнева развелась с Меладзе

Артистка и бизнесмен состояли в браке с 2015 года. Певица заявила, что развелась с продюсером и посвятила этому новые песни. Исполнительница подчеркнула, что пережила трудные времена.

«Развод, трансформация, благодарность, музыка и голос. Все это в моем первом мини-альбоме на украинском языке. Слушай сердцем», — написала артистка.

По ее словам, в браке с Меладзе ей приходилось всегда притворяться и быть удобной женой.

Изначально Брежнева отказывалась комментировать информацию о расставании. 14 октября она рассказала, что сейчас в Сети распространяется много домыслов об их расставании, однако пара хотела бы сохранить право не реагировать на это.

«В Сети распространяется много спекулятивных тем, почему мы с Константином расстались, но мы хотели бы оставить за собой право это не комментировать», — сказала Брежнева.

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