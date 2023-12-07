Почему Брежневой и Васильеву разрешают зарабатывать в России?

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Процесс «переобувания» критиков России набирает обороты. Еще недавно Галушка по рождению Вера Брежнева на концертах старательно подчеркивала, что она украинка, и откровенничала, что передаст заработанные деньги на поддержку Украины. Но вот сюрприз — появились данные о том, что она при этом замечательно зарабатывает на россиянах и поет им песни на русском языке — по данным Mash, гонорар за одно ее выступление теперь составляет 50 тыс. евро. И это без учета райдера еще на 25 тыс. евро.

За деньги — все что угодно

И в чем заключалась национальная особенность Веры Галушки? Мы уже были готовы с облегчением вздохнуть, что не увидим больше на наших площадках эту женщину. Но вот сквозь заросли всевозможных глупостей, которыми она сыпала в адрес России, Вера Брежнева все-таки продирается назад. Туда, где из нее слепили звезду.

Сегодня она являет себя публике под новым брендом VERA. В нем, как видите, столько же русского, сколько и украинского. И кто она? Уже понять вообще невозможно. Если VERA Галушка-Брежнева рассчитывает, что ей предоставят площадку, то, вероятнее всего, это будет где-то неподалеку от Рублевки. Можно допустить, что там еще остались те, для кого она хочет поступиться принципами. Впрочем, что нам известно вообще об их принципах?

Не очень модный Васильев

Тихо, едва заметно прошуршал в аудиторию Центра креативных индустрий при философском факультете МГУ историк моды Александр Васильев. Тоже в свое время очень принципиальный человек.

Говорят, Васильев был одет неподобающе скромно, чтобы не выделяться в толпе. И хотя в пресс-службе факультета утверждают, что договор с ним действует лишь до конца года и не будет продлен, непонятно в принципе, как перед студентами выступил с лекцией человек, сбежавший за границу.

Этот «модник» хоть и переоделся, но даже не думал «переобуваться». Вообще, мы вправе не доверять никому из надвигающегося потока «переобувающихся». Конечно, если ты поменял позицию, то тебя можно назвать условно раскаявшимся.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Александр Васильев

Другое дело, когда домой возвращаются как ни в чем не бывало те, кто недавно активно поливал грязью страну. И уж совсем недопустимо, если это преподаватель. С какими идеями, с какими призывами он обратится к молодому поколению? А ведь именно в студенческой среде традиционно возникает общественный протест...

Кого пускать в аудиторию

Какой сигнал могут дать аудитории Вера Брежнева или Александр Васильев? Этот сигнал может означать только одно: им можно, значит, можно всем. Значит, что то, что они делали, это законно, допустимо и не наказуемо.

Но такая позиция развращает общество.

С каждым днем поток «нагулявшихся» за границей актеров, музыкантов и прочих служителей муз будет больше. Имеют ли они право войти в ту же дверь, через которую бежали? Хорошо, если молча. А как быть с теми, кто осуждал и проклинал Россию, власть и народ?

Здесь не может быть единого подхода. Я категорически против того, чтобы не пускать домой желающих вернуться. Но необходимо сделать так, чтобы наиболее «отличившимся» ограничить путь на сцену, на экраны и особенно в учебные аудитории. Нужен закон с четкими, ясными и недвусмысленными критериями в отношении этих лиц.

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