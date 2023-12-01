Критиковавший СВО историк моды Васильев появился в аудитории МГУ Критиковавший СВО телеведущий Александр Васильев провел лекцию для студентов МГУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Васильев

Экс-ведущий «Модного приговора» Александр Васильев, критиковавший спецоперацию на Украине, выступил для студентов в МГУ, пишет «Абзац». Искусствовед ведет лекции в учебном заведении на постоянной основе. В Центре креативных индустрий, который относится к философскому факультету столичного университета, изданию подтвердили, что на распространившемся видео действительно запечатлен Васильев.

Он ведёт занятия на нашей программе. Видео, которое вы видели, настоящее. Было сделано недавно. В какой день точно, не могу сказать. Но это не подставное лицо, — сообщил представитель вуза.

После начала специальной военной операции на сайте литовских властей было опубликовано открытое письмо от имени историка моды с критикой в адрес правительства РФ. Спустя время представители Васильева заявили, что он не имеет никакого отношения к заявлению, так как руководство республики не согласовывало с ним текст.

В марте 2022 года Александр Васильев покинул Россию и обосновался во Франции. Он попросил не связывать свой отъезд с эмиграцией и напомнил, что у него есть также литовский и французский паспорта.

В октябре 2023 года телеведущий опроверг информацию о том, что он больше не живет в России. По его словам, он регулярно останавливается на длительное время в Москве и Зеленоградске.