Стало известно, за сколько Вера Брежнева готова выступать для россиян В Сети опубликовали райдер Веры Брежневой на новогодние корпоративы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вера Брежнева

Telegram-канал Mash опубликовал райдер украинской певицы Веры Брежневой, из которого следует, что артистка готова выступить для россиян за €50 тысяч и €25 тысяч на расходы. По данным канала, главным требованием экс-участницы группы «ВИА Гра» стало соблюдение абсолютной конфиденциальности.

Mash пишет, что Брежнева также просит организаторов встречать ее с табличкой VERA, а по месту прибытия ее должен возить полностью тонированный Mercedes S-класса с подключенным Wi-Fi. В публикации указано, что водителям запрещено пользоваться парфюмом и разговаривать. По информации Mash, отели обязаны перед приездом Брежневой завесить окна плотными шторами, усилить охрану.

Также канал пишет, что непосредственно на площадке выступления Брежневой требуется темное пространство за кулисами, а в гримерке должны быть подготовлены чай, имбирь, лимон, фрукты, мята и мед.

Ранее стало известно, что Брежнева лишилась бутика женской одежды Myseasons. По данным Mash, это был последний бизнес артистки в России. Как сообщил канал, бизнес был открыт Брежневой вместе с дизайнером Ханной Хмелевой в Санкт-Петербурге. Однако приятельница Брежневой недавно вышла из совместного ООО «Майсизонс» и стала полноправной хозяйкой модного бутика.

Сама Хмелева сказала, что причиной стало полное неучастие певицы в бизнесе. По словам дизайнера, Брежнева должна была отвечать за раскрутку в то время, как Хмелева брала на себя остальные заботы.