Брежнева потеряла последний бизнес в России Mash: Брежнева лишилась бутика одежды Myseasons

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вера Брежнева

Певица Вера Брежнева лишилась бутика женской одежды Myseasons, сообщает Telegram-канал Mash. Отмечается, что это был последний бизнес артистки в России.

Как сообщил канал, бизнес был открыт Брежневой вместе с дизайнером Ханной Хмелевой в Петербурге. Однако приятельница Брежневой недавно вышла из совместного ООО «Майсизонс» и стала полноправной хозяйкой модного бутика.

Сама Хмелева говорит, что причиной стало полное неучастие певицы в бизнесе. По словам дизайнера, Брежнева должна была отвечать за раскрутку в то время, как Хмелева брала на себя остальные заботы.

Ранее сообщалось, что Брежнева в 2020 году заработала на концертах в России 50 млн рублей, которые вложила в московскую недвижимость. Артистка приобрела дом в комплексе «Миллениум парк» на Рублевке и квартиру площадью 70 кв. м в жилом комплексе «Монэ», которая оценивается примерно в 70 млн рублей.

Вера Брежнева тоже оставила российскую эстраду и уехала из страны после начала СВО. Однако добиться такого же успеха, как в РФ, на Западе у артистки пока не получилось.

Ранее музыкальный продюсер Сергей Лавров рассказал, что Брежнева была абсолютно режиссерским проектом, сделанным Константином Меладзе. Ее успех базируется только на мегахитах, которые он написал, заявил Лавров. По словам продюсера, Брежнева пришла к Косте Верой Галушкой (настоящая фамилия певицы) и без него она опять будет Галушкой.