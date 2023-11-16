«Невозможно осчастливить всех»: что сказала Брежнева о разводе с Меладзе Певица Вера Брежнева заявила, что притворялась счастливой в браке с Меладзе

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Вера Брежнева высказалась о разводе с продюсером Константином Меладзе. Что сказала, при чем здесь притворство?

Что сказала Брежнева о разводе с Меладзе

Певица написала в соцсетях, что нельзя осчастливить всех, не предавая себя.

«Невозможно осчастливить всех, оставаясь верным себе. Но все же лучше рискнуть и оказаться непонятым, чем быть любимым, но притворяться тем, кем ты не являешься на самом деле», — написала певица.

В МК.RU полагают, что исполнительница притворялась верной и преданной женой, а на самом деле искала исключительно выгоды в союзе со знаменитым продюсером и композитором.

«Таким образом Брежнева фактически объяснила, почему она разошлась с Меладзе. По сути, она притворялась верной и преданной женой, а на самом деле искала лишь выгоды в союзе со знаменитым продюсером и композитором. Теперь не надо притворяться, но не факт, что карьера Брежневой будет столь же яркой, как прежде, ведь у нее нет такой мощной опоры, как Константин Меладзе», — отмечает MK.RU.

Почему развелись Брежнева и Меладзе

Артистка и бизнесмен состояли в браке с 2015 года. Певица заявила, что развелась с продюсером и посвятила этому новые песни. Артистка и бизнесмен состояли в браке с 2015 года. Исполнительница подчеркнула, что пережила трудные времена.

«Развод, трансформация, благодарность, музыка и голос. Все это в моем первом мини-альбоме на украинском языке. Слушай сердцем», — написала исполнительница.

При этом поначалу звезда отказывалась комментировать информацию о расставании. 14 октября Брежнева рассказала, что сейчас в Сети распространяется много домыслов об их расставании, однако пара хотела бы сохранить право не реагировать на это.

«В Сети распространяется много спекулятивных тем, почему мы с Константином расстались, но мы хотели бы оставить за собой право это не комментировать, — сказала Брежнева.

Музыкальный продюсер Сергей Лавров рассказал, что Брежнева была абсолютно режиссерским проектом, сделанным Меладзе. Он отметил, что успех артистки базируется только на мегахитах, которые он написал. По словам продюсера, Брежнева пришла к Меладзе Верой Галушкой (настоящая фамилия певицы), и без него она опять будет таковой. Он также отметил, что причиной развода пары могли стать политические разногласия.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Константин Меладзе и Вера Брежнева, 2016 год

Нашел ли Меладзе замену Брежневой

18 сентября 60-летний композитор записал новую песню «Почему я?» с одной из участниц «ВИА Гры», 22-летней украинской певицей Софией Тарасовой. Исполнительницу называли новой фавориткой продюсера, которая может заменить Брежневу. Тарасова пришла в коллектив в 2020 году и тепло отзывается о Меладзе, что вызвало слухи об их возможном романе.

«София Тарасова совершенно замечательная молодая артистка. Это девушка, с которой работать — одно наслаждение», — говорил продюсер.

Никаких доказательств отношений между Меладзе и его протеже нет. Сама Брежнева даже подписана на Тарасову в социальных сетях.

При этом СМИ сообщали, что сердце Тарасовой занято. Сообщалось, что певица состоит в отношениях с основателем компании Mode Network Джеймсом Россом Тречером.

Где сейчас Вера Брежнева

В феврале 2022 года Меладзе вместе с Брежневой покинули Россию. Певица Лайма Вайкуле рассказывала, что сейчас Брежнева живет в Латвии. Исполнительница Анастасия Приходько требовала внести Меладзе и Брежневу в черный список артистов на Украине и лишить их всех наград. Свою позицию она объясняла тем, что музыканты не покинули Россию после референдума в Крыму и присоединения региона к РФ в 2014 году.

Журналист Алена Жигалова в шоу «Алена, блин! ДОК» рассказала, что Брежнева в 2020 году заработала на концертах в России 50 млн рублей, которые вложила в московскую недвижимость. По данным риелтора Антона Кремнева, артистка приобрела дом в комплексе «Миллениум парк» на Рублевке и квартиру площадью 70 кв. м в жилом комплексе «Монэ», которая оценивается примерно в 70 млн рублей.

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