56-летняя модель снялась для Vogue в прозрачном купальнике

https://static.news.ru/photo/e8e2eef2-9c78-11eb-b8e1-96000091f725_660.jpg Паулина Поризкова Фото: paulinaporizkov/instagram.com

Американская супермодель Паулина Поризкова в возрасте 56 лет украсила обложку чешского номера журнала Vogue.

Это произошло спустя 40 лет после её первого появления на обложке немецкого Vogue. Тогда модели было 16 лет.

Я бы очень хотела поблагодарить смелых людей из Vogue CZ за то, что они осмелились сделать это, но больше всего за невероятную команду, стоящую за этой фотосессией, — написала женщина на своей странице в Instagram.

Поризкова рассказала, что это была одна из самых весёлых и игривых фотосессий за всё время её карьеры.

paulinaporizkov/instagram.com

Паулина Поризкова начала карьеру модели в 1980-е годы. В 1984 году в возрасте 18 лет она стала первой моделью Восточной Европы, которая появилась на обложке журнала Sports Illustrated Swimsuit Issue. В 1987 году она снялась для журнала Playboy. В 1993 году Поризкова родила ребёнка и ушла из модельного бизнеса. Она стала сниматься в кино. Её наиболее известная роль — Даллас в боевике «Кровавый четверг» (1998).

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