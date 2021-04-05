«Идеальна»: 62-летняя Мадонна показала фото без бюстгальтера

https://static.news.ru/photo/b0c96f38-961e-11eb-af79-96000091f725_660.jpg Мадонна Фото: madonna/instagram.com

Певица Мадонна поделилась с подписчиками новыми пикантными фотографиями.

На снимках 62-летняя артистка позирует топлес — грудь прикрывают длинные волосы и множество цепочек и ожерелий.

Почему я должна всё объяснять, — написала она под фото.

Некоторые подписчики сразу заметили, что шею артистки украшает кулон с названием её альбома Madame X. Также Мадонна получила множество комплиментов на разных языках. Поклонники отметили, что она «просто идеальна».

Самая красивая женщина на земле, — написал один из подписчиков.

Фотографии набрали уже более 800 тысяч лайков.

Как писал NEWS.ru, ранее британская супермодель Наоми Кэмпбелл снялась с обнажённой грудью для обложки журнала i-D Magazine. Фотографии со съёмок под лозунгом «Утопия в антиутопии» (The Utopia In Dystopia) были размещены в Instagram-аккаунте издания, главным снимком модель поделилась с поклонниками на своей странице в Instagram.