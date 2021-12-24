17 спален, мини-отель и студия: стала известна стоимость недвижимости Лепса

Эксперты оценили два особняка певца Григория Лепса в коттеджном посёлке «Третья Охота» в Московской области в 600 млн рублей, передаёт KP.RU. По данным издания, если добавить к ним две квартиры артиста в центре Москвы, земельные участки и люксовые авто, стоимость имущества возрастёт до 850 млн рублей.

Один из домов Лепс построил для жизни, второй — для работы. Их площадь достигает 1555 и 2421 квадратного метра. В первом трёхэтажном здании расположено 17 спален, множество ванных комнат и помещение для хранения коллекции икон певца, в котором поддерживается специальная температура.

Во втором доме, который исполнитель построил для работы, расположены студия звукозаписи, танцевальный и репетиционные классы, столовая, тренажёрный зал, мини-отель и реставрационная мастерская. На участке оборудован бассейн. При этом Лепс после развода с супругой переехал в рабочий особняк и занял в нём гостевые комнаты.

Кроме того, по данным издания, в собственности певца два земельных участка и две квартиры в элитном ЖК в Москве. Также он владеет шестью премиальными автомобилями. На бывшую жену исполнителя оформлена 300-метровая квартира в центре Москвы, ещё двумя квартирами на западе столицы владеет 19-летняя дочь Лепса.

Ранее певица Лариса Долина опубликовала совместный снимок с Григорием Лепсом после его развода. На снимке видно, что исполнитель сильно похудел. Многие пользователи при этом отметили, что несмотря на улыбку, певец не выглядит счастливым. Лепс и балерина Анна Шаплыкова развелись после 20 лет совместной жизни. Инициатором развода стала Шаплыкова, родившая от музыканта трёх детей.