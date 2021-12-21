Лариса Долина случайно раскрыла состояние Лепса после развода

Джазовая певица Лариса Долина раскрыла состояние Григория Лепса после развода, когда опубликовала совместный снимок на своей странице в Instagram. На снимке видно, что исполнитель сильно похудел. Многие пользователи при этом отметили, что несмотря на улыбку, певец не выглядит счастливым.

Подписчики при этом поинтересовались у Долиной состоянием певца, на что исполнительница ответила: «как видите». Известно, что Григорий Лепс и балерина Анна Шаплыкова развелись после 20 лет совместной жизни. Инициатором развода стала Шаплыкова, родившая от музыканта трёх детей.

Ранее Лепс признался, что его госпитализация была связана с высоким давлением. По словам музыканта, в больнице он пробыл один день из-за гипертонического криза. Как пояснил Лепс на своей странице в Instagram, проблемы со здоровьем вызваны переутомлением, а также c тем, что ему «уже не 20» лет.

По словам Лепса, у него был гипертонический криз, не очень сильный, но он всё-таки решил лечь в больницу и пробыл там один день. «Мне прокапали и всё в порядке, никаких вопросов к моему здоровью, оказывается, у врачей нет», — сообщил он.