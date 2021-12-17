«Уже не 20»: Лепс раскрыл причину своей госпитализации

Григорий Лепс признался, что его госпитализация была связана с высоким давлением. По словам музыканта, в больнице он пробыл один день из-за гипертонического криза. Как пояснил Лепс на своей странице в Instagram, проблемы со здоровьем вызваны переутомлением, а также c тем, что ему «уже не 20» лет.

Вас в очередной раз ввели в заблуждение, что я уже умер. Я уже столько раз «умирал», что уже неизвестно, на кладбище столько земли найдётся, чтобы меня там похоронили. Никогда. Не дождётесь, — сказал артист.

По словам Лепса, у него был гипертонический криз, не очень сильный, но он всё-таки решил лечь в больницу и пробыл там один день. «Мне прокапали и всё в порядке, никаких вопросов к моему здоровью, оказывается, у врачей нет», сообщил он.

С сердцем в порядке, с сосудами тоже всё в порядке. Такое просто бывает, иногда человек срывается. Я имею в виду физически, слишком большое напряжение, слишком много работы, слишком много всего, что я делал, для того, чтобы быть на плаву и петь новые песни. Это не так просто, как кажется. Тем более, что мне уже не 20, — пояснил музыкант.

Ранее пиар-директор певца Григория Лепса Владимир Урюпин опроверг информацию о госпитализации артиста в Москве и обращении за помощью к психиатру. Представитель музыканта добавил, что сейчас Лепс готовится к воскресному концерту.

Как сообщал, Лепс дважды оказывался в лечебных учреждениях за последнюю неделю.

Артист сейчас переживает развод с женой Анной Шаплыковой, с которой прожил вместе 20 лет и воспитывал троих детей.