Певца Юрия Шатунова прооперировали в одной из московских больниц в связи с острым воспалительным процессом.
Директор музыканта Аркадий Кудряшов сообщил, что артиста госпитализировали из-за ноющей зубной боли, рентген показал наличие воспаления в гайморовой пазухе. Операция под общим наркозом прошла удачно, выписать из больницы Шатунова должны через неделю, передаёт «
Ранее News.ru писал, что экс-солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов за несколько часов до концерта в Новороссийске 28 июня пожаловался на сильную боль. Врачи экстренно смогли помочь артисту и вернули его к зрителям.