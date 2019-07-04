https://static.news.ru/photo/ae99fb3e-9ed0-11e9-8fe6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Tatiana Morozova/Russian Look

Певца Юрия Шатунова прооперировали в одной из московских больниц в связи с острым воспалительным процессом.

Директор музыканта Аркадий Кудряшов сообщил, что артиста госпитализировали из-за ноющей зубной боли, рентген показал наличие воспаления в гайморовой пазухе. Операция под общим наркозом прошла удачно, выписать из больницы Шатунова должны через неделю, передаёт « КП ».

Ранее News.ru писал, что экс-солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов за несколько часов до концерта в Новороссийске 28 июня пожаловался на сильную боль. Врачи экстренно смогли помочь артисту и вернули его к зрителям.