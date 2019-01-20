Джастин Тимберлейк навестил детей в онкоцентре

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Джастин Тимберлейк

Американский певец Джастин Тимберлейк навестил пациентов детской онкологической больницы Техаса, которые сняли видеоклип на его песню «Can't Stop The Feeling». Исполнитель прервал концертный тур, чтобы встретиться с детьми клиники HCA Healthcare в Сан-Антонио.

Юные пациенты были рады, что их кумир откликнулся на просьбу о встрече. В ролике, который был снят находящимися в больнице юношами и девушками, фигурировал плакат «Навести меня». Дети, в том числе и лежащие в больничных койках, держали его в руках.

«Как мать ребёнка, которого госпитализировали 4 месяца назад, я хочу сказать, что эта встреча была очень важна для исцеления», — написала в соцсетях американка Руж Леа, разместив фото с музыкантом.

My heart!! @jtimberlake gave Maria the VIP Treatment tonight in San Antonio!! This man is a Class Act! @SAHealth210 pic.twitter.com/KpzuG6HGDP — ROGUE (@Rogue_Leia_) 20 января 2019 г.

Дети, которые проходят лечение в онкологической клинике, не имеют возможности для развлечений, не могут пойти в кино, в театр или на концерт. Именно поэтому визит исполнителя был столь важен для них, передаёт издание Today.

Pure love and kind heart @jtimberlake went to see the kids at Methodist children's hospital! They were all smiley and happy thank you #motw for giving them a special unforgettable memories pic.twitter.com/yd3os7cz3b — Assia Moslih (@Aikoassia) 18 января 2019 г.

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