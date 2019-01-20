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Джастин Тимберлейк навестил детей в онкоцентре

Джастин Тимберлейк Craig Lassig/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Джастин Тимберлейк

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Американский певец Джастин Тимберлейк навестил пациентов детской онкологической больницы Техаса, которые сняли видеоклип на его песню «Can't Stop The Feeling». Исполнитель прервал концертный тур, чтобы встретиться с детьми клиники HCA Healthcare в Сан-Антонио.

Юные пациенты были рады, что их кумир откликнулся на просьбу о встрече. В ролике, который был снят находящимися в больнице юношами и девушками, фигурировал плакат «Навести меня». Дети, в том числе и лежащие в больничных койках, держали его в руках.

«Как мать ребёнка, которого госпитализировали 4 месяца назад, я хочу сказать, что эта встреча была очень важна для исцеления», — написала в соцсетях американка Руж Леа, разместив фото с музыкантом.

Дети, которые проходят лечение в онкологической клинике, не имеют возможности для развлечений, не могут пойти в кино, в театр или на концерт. Именно поэтому визит исполнителя был столь важен для них, передаёт издание Today.

Ранее News.ru писал о борце Джеффе Монсоне, который встретил свой день рождения в больнице Миасса. В качестве подарка ему преподнесли выступление клоуна.


#сша #онкология #ТЕХАС #певец
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