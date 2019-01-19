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Джеффу Монсону подарили на день рождения клоуна

Джефф Монсон Cергей Киселев/АГН "Москва"

Джефф Монсон

общество [ версия для печати ]

Боец смешанного стиля Джефф Монсон, который был вынужден встретить день рождения в челябинской больнице, получил необычный подарок. К нему в палату пригласили настоящего клоуна, который показал спортсмену фирменные фокусы.

«Такой сюрприз спортсмену искренне понравился, было видно, как он рад!» — заявил генеральный директор клиники FMC, ассоциированный член Всемирной медицинской ассоциации Степан Фирстов.

По данным издания «Телефакт», Монсону также преподнесли алтайский мёд и специальный мяч, который поможет восстановиться организму после хирургического вмешательства. Ранее он перенёс операцию на повреждённом суставе.

Вмешательство прошло хорошо, уже 18 января боксёр смог встать на ноги. Как только самочувствие Джеффа улучшилось, он изъявил желание посетить онкологическое отделение городской больницы № 2. Боец хочет раздать автографы, поделиться хорошим настроением и зарядить позитивом пациентов.

Многократный чемпион мира по джиу-джитсу и грэпплингу, американский боец смешанных единоборств получил российское гражданство в 2015 году. В 2018 году он стал муниципальным депутатом городского округа Красногорск. По словам Монсона, он хочет строить в РФ политическую карьеру и в конечном итоге «дорасти до Государственной думы», писал News.ru.


#ДжеффМонсон #деньрождения #клоуны
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