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Джеффа Монсона прооперировали в Челябинске

Джефф Монсон Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Джефф Монсон

спорт [ версия для печати ]

Боец смешанного стиля (MMA) и российский депутат Джефф Монсон перенёс операцию на повреждённом суставе. Её провели в городе Миассе Челябинской области.

«Пациент был непростым. Многочисленные травмы, более 90 боев на профессиональном ринге — все это не могло не сказаться на состоянии организма, что, безусловно, нужно было учитывать. Но операция завершена, и Джефф идёт на поправку, начат процесс реабилитации», — приводит слова лечащего врача спортсмена Андрея Филиппова RG.RU.

Доктор добавил, что операция длилась 45 минут.

В сентябре Монсон стал депутатом Городской думы Красногорска. Монсон выступает в смешанных единоборствах и бразильском джиу-джитсу. Последний поединок Монсон провел в октябре 2016-го, когда победил американца Шеннона Ритча болевым приёмом.

News.ru сообщал, что Монсон может завершить карьеру в следующем году.


#ДжеффМонсон
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