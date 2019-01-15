Джеффа Монсона прооперировали в Челябинске

https://news.ru/storage/news/2d3c2b957bf3f2e38a4421bea572598e/0317b3fe-7ac6-4b9d-9cd5-e30603c24281_850.jpg Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Джефф Монсон

Боец смешанного стиля (MMA) и российский депутат Джефф Монсон перенёс операцию на повреждённом суставе. Её провели в городе Миассе Челябинской области.

«Пациент был непростым. Многочисленные травмы, более 90 боев на профессиональном ринге — все это не могло не сказаться на состоянии организма, что, безусловно, нужно было учитывать. Но операция завершена, и Джефф идёт на поправку, начат процесс реабилитации», — приводит слова лечащего врача спортсмена Андрея Филиппова RG.RU.

Доктор добавил, что операция длилась 45 минут.

В сентябре Монсон стал депутатом Городской думы Красногорска. Монсон выступает в смешанных единоборствах и бразильском джиу-джитсу. Последний поединок Монсон провел в октябре 2016-го, когда победил американца Шеннона Ритча болевым приёмом.

News.ru сообщал, что Монсон может завершить карьеру в следующем году.