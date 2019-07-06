Певица Адель появилась в лондонском Гайд-парке с мужчиной, который держал её за руку. Два месяца назад артистка сообщила о разводе с супругом Саймоном Конески.
Поклонники в Интернете решили, что у женщины появился новый возлюбленный, пишет The Sun.
Однако её лучший друг Алана Карр опроверг эти слухи. Выяснилось, что «бойфренд» исполнительницы является его мужем Полом Дрейтоном. Адель поддерживает с этой семьёй хорошие отношения и даже организовала их свадьбу.
Новый мужчина Адель в хорошей форме, — пошутил Карр на своей странице в Twitter.
Ранее News.ru писал, что об отношениях 30-летней британки и 45-летнего Конекки стало известно в январе 2012 года, в октябре того же года у пары родился сын Анджело. В 2017 году они тайно от всех провели брачную церемонию в доме Адель в Лос-Анджелесе. О разводе певица сообщила 20 апреля.