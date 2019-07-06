https://static.news.ru/photo/65a759f8-9ff2-11e9-8832-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Armando Arorizo/Global Look Press

Певица Адель появилась в лондонском Гайд-парке с мужчиной, который держал её за руку. Два месяца назад артистка сообщила о разводе с супругом Саймоном Конески.

Поклонники в Интернете решили, что у женщины появился новый возлюбленный, пишет The Sun.

Однако её лучший друг Алана Карр опроверг эти слухи. Выяснилось, что «бойфренд» исполнительницы является его мужем Полом Дрейтоном. Адель поддерживает с этой семьёй хорошие отношения и даже организовала их свадьбу.

Новый мужчина Адель в хорошей форме, — пошутил Карр на своей странице в Twitter .

Adele’s new man is well fit pic.twitter.com/FwRotQh59V — Alan Carr (@AlanCarr) 6 июля 2019 г.

Ранее News.ru писал, что об отношениях 30-летней британки и 45-летнего Конекки стало известно в январе 2012 года, в октябре того же года у пары родился сын Анджело. В 2017 году они тайно от всех провели брачную церемонию в доме Адель в Лос-Анджелесе. О разводе певица сообщила 20 апреля.