Западные учёные рассказали об уникальном свойстве какао

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Какао-бобы содержат микромолекулярные соединения, которые называются флавонолы. Их употребление улучшает когнитивные функции головного мозга. Об этом по итогам проведённого исследования сообщили учёные из Великобритании и США.

Флавонолы содержатся не только в какао, но и во многих фруктах и овощах. Употребление продуктов с этими соединениями оказывает благотворное воздействие как на мозг, так и на работу сердечно-сосудистой системы.

Участниками исследования, проведённого экспертами, стали люди без болезней сердца, мозга, дыхательных путей, а также без вредных привычек. В ходе эксперимента учёные отслеживали изменения когнитивных способностей добровольцев до и после приёма какао. Участники решали сложные задачи каждые два часа. После чашки какао с тестами добровольцы справлялись на 11% успешнее.

Исследователи отметили, что результаты научной работы демонстрируют пользу приёма флавонолов, так как они улучшают функции мозга и благотворно влияют на сосуды, передаёт «Вечерняя Москва».

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