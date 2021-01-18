Западные учёные рассказали об уникальном свойстве какао

Какао-бобы содержат микромолекулярные соединения, которые называются флавонолы. Их употребление улучшает когнитивные функции головного мозга. Об этом по итогам проведённого исследования сообщили учёные из Великобритании и США.
Флавонолы содержатся не только в какао, но и во многих фруктах и овощах. Употребление продуктов с этими соединениями оказывает благотворное воздействие как на мозг, так и на работу сердечно-сосудистой системы.
Участниками исследования, проведённого экспертами, стали люди без болезней сердца, мозга, дыхательных путей, а также без вредных привычек. В ходе эксперимента учёные отслеживали изменения когнитивных способностей добровольцев до и после приёма какао. Участники решали сложные задачи каждые два часа. После чашки какао с тестами добровольцы справлялись на 11% успешнее.
Исследователи отметили, что результаты научной работы демонстрируют пользу приёма флавонолов, так как они улучшают функции мозга и благотворно влияют на сосуды,
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Известно, что прогулки на свежем воздухе помогают привести в норму артериальное давление, не прибегая к лекарствам. Учёные провели исследование, которое показало, что упражнения на растяжку очень эффективны в борьбе с гипертонией.