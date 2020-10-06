Якутские учёные опробовали новый метод поиска костей мамонтов

https://static.news.ru/photo/3ca0d44a-07c4-11eb-a787-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Mikhailov/Russian Look/Global Look Press

Якутские учёные рассказали о новом методе поиска костей мамонтов с помощью специального георадара. Устройство помогает обнаружить древние останки на глубине до 30 метров под водой и до десяти метров в донных отложениях.

Работу георадара уже испробовали во время экспедиции в конце августа в приграничную зону России: на правом берегу реки Колыма и на участке Халерчинской тундры.

Как рассказал ведущий научный сотрудник Якутского научного центра СО РАН Иван Христофоров, на суше георадар может проникнуть на глубину до 30 метров в зависимости от свойств изучаемой среды, а во льду, где затухание минимально, может пронизать и более 300 метров.

Принцип действия устройства основан на электромагнитных импульсах разной частоты. Теперь перед учёными стоит задача разработать процедуру обработки сигналов для идентификации объектов, что бы определить спектр частот и понимать, где лежит кость или бивень мамонта, а где кусок дерева.

Решение этой задачи позволит к моменту признания бивней мамонтов полезными ископаемыми уже иметь эффективные геофизические способы для их разведки и обнаружения.

В настоящее время останки мамонтов не считаются полезными ископаемыми, а значит, искать их могут не только ученые, пишет РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Якутске откроется Международный научный центр палеогенетики. Проект был подготовлен учёными СВФУ и получил поддержку правительства Якутии. В центре будут проводиться работы по клонированию мамонта и изучению генетической истории народов северо-востока Евразии. Чтобы реализовать проект, вузу нужно 400 млн рублей.

Эксперты уверены в успехе проекта: на территории Якутии было найдено более 80% плейстоценовых и голоценовых животных с сохранившимися мягкими тканями. Это говорит о том, что клетки животных хорошо сохранились и их можно не только изучать, но и пытаться клонировать.