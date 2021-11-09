Выращены первые помидоры в «марсианских» условиях

Астробиологи из США совместно с компанией Heinz вырастили первые помидоры в «марсианских» условиях. Как сообщило издание Business Wire, исследователям удалось получить урожай томатов из почвы, которая по характеристикам соответствовала марсианской.

Температуру учёные из Института космоса Олдрина во Флоридском технологическом университете поддерживали такую же, как на Марсе.

Команда астробиологов из 14 человек в течение девяти месяцев выращивала помидоры «на Марсе». Урожай помидоров из собственных семян томатов бренда Heinz соответствует высоким стандартам качества и вкуса, как и те помидоры, которые идут в культовый кетчуп, — сказано в материале.

Директор по развитию международной зоны Kraft Heinz Кристина Кенз заявила, что компания рада поделиться своим творением со всем миром.

Ранее в израильской пустыне Негев начался международный эксперимент по симуляции жизни и работы на Марсе. В нём принимают участие шесть астронавтов из Израиля, Австрии, Германии, Испании, Нидерландов и Португалии.

Собранные аппаратом Perseverance образцы марсианского грунта, как выяснилось, содержат следы воды. Анализ показал, что порода длительное время взаимодействовала с грунтовыми водами. Это открытие дало надежду исследователям найти признаки древней жизни на Марсе.