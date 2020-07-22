Врачи опровергли популярный миф о коронавирусной инфекции

Медицинские специалисты из Массачусетской больницы общего профиля и Медицинского центра Бет-Израйел опровергли утверждение о связи группы крови пациента с заражением коронавирусной инфекцией, тяжестью заболевания и риском летального исхода.
Эксперты в ходе исследования проанализировали данные 7648 человек, прошедших тестирование на выявление недуга. По сообщению медиков, между группой крови и любым из пиковых маркеров заболевания не обнаружено никакой зависимости.
Также связи нет между группой крови и любым из клинических показателей тяжести. Группа крови не была связана и с риском интубации или смерти, — заявили учёные.
Однако отмечается, что пациенты с группами крови В (III) и АВ (IV) (резус-положительными) заражались коронавирусом чаще других. Соответственно, риск заболевания — это единственный аспект, с которым группа крови может быть связана,
Ранее учёные сообщали, что люди со второй группой крови — А (II) — имели на 45% более высокий риск заражения коронавирусом и развития проблем с дыханием по сравнению с носителями других групп крови. А у обладателей первой группы крови — 0 (I) — риск заразиться коронавирусом был на 35% ниже. Возможно, по их мнению, это лишь совпадение, так как в исследовании приняли участие всего 1600 пациентов с коронавирусом из Испании и Италии, а также более 2200 здоровых людей в контрольной группе.
Как передавал NEWS.ru, учёные из медицинских учреждений Китая, Колумбийского университета в США и в Мазендеранском медицинском университете Ирана провели независимое исследование о влиянии группы крови на течение болезни, вызванное коронавирусом.
Согласно выводам экспертов, группа крови играет ключевую роль в том, насколько тяжело протекает COVID-19.
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