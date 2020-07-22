Врачи опровергли популярный миф о коронавирусной инфекции

https://static.news.ru/photo/2b18dcf2-cc07-11ea-94e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медицинские специалисты из Массачусетской больницы общего профиля и Медицинского центра Бет-Израйел опровергли утверждение о связи группы крови пациента с заражением коронавирусной инфекцией, тяжестью заболевания и риском летального исхода.

Эксперты в ходе исследования проанализировали данные 7648 человек, прошедших тестирование на выявление недуга. По сообщению медиков, между группой крови и любым из пиковых маркеров заболевания не обнаружено никакой зависимости.

Также связи нет между группой крови и любым из клинических показателей тяжести. Группа крови не была связана и с риском интубации или смерти, — заявили учёные.

Однако отмечается, что пациенты с группами крови В (III) и АВ (IV) (резус-положительными) заражались коронавирусом чаще других. Соответственно, риск заболевания — это единственный аспект, с которым группа крови может быть связана, сообщается в журнале Annals of Hematology.

Ранее учёные сообщали, что люди со второй группой крови — А (II) — имели на 45% более высокий риск заражения коронавирусом и развития проблем с дыханием по сравнению с носителями других групп крови. А у обладателей первой группы крови — 0 (I) — риск заразиться коронавирусом был на 35% ниже. Возможно, по их мнению, это лишь совпадение, так как в исследовании приняли участие всего 1600 пациентов с коронавирусом из Испании и Италии, а также более 2200 здоровых людей в контрольной группе.

Как передавал NEWS.ru, учёные из медицинских учреждений Китая, Колумбийского университета в США и в Мазендеранском медицинском университете Ирана провели независимое исследование о влиянии группы крови на течение болезни, вызванное коронавирусом.

Согласно выводам экспертов, группа крови играет ключевую роль в том, насколько тяжело протекает COVID-19.