Вирусологи показали изображение всех мутаций нового штамма

Учёные из Италии поделились первой «фотографией» шиповидного белка нового штамма COVID-19 «омикрон», где изображены множество мутаций в сравнении со штаммом «дельта» и первоначальным вариантом коронавируса. Красным цветом на снимке отмечены основные мутации между штаммами. Об этом сообщает РИА Новости.

Это «фото» в широком смысле, речь идёт о реконструкции, сделанной в лаборатории, — заявил представитель римского и ватиканского госпиталя Bambino Gesù.

Специалисты отмечают, что если в «дельта»-штамме число мутировавших аминокислотных остатков находилось на отметке 18, то в новом варианте их насчитывается 43. По словам вирусологов, это означает, что вирус адаптировался к человеку и данные мутации позволяют ему быстрее «закрепляться» к нашему организму. При этом предстоит установить, являются ли эти мутации опасными или нейтральными.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила, что не стоит паниковать в связи с выявлением нового штамма коронавируса «омикрон». При этом она не исключила, что новый штамм может оказаться более заразным, чем все выявленные ранее.

Новый штамм был обнаружен в Южной Африке. Он содержит 32 мутации, часть из которых указывают на его высокую способность к распространению и устойчивость к вакцинам. Эта разновидность вируса имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.