Вирусолог допустил совмещение разных вакцин от коронавируса

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Совмещать разные вакцины от коронавируса вполне реально. Однако на этот счёт должны быть официальные указания Минздрава или Роспотребнадзора, заявил профессор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Он уточнил, что медики в прививочных пунктах пока не получали указаний на проведение подобных манипуляций.

С точки зрения науки совмещать вакцины можно. Оно должно быть продумано, рекомендовано соответствующими инстанциями, — сказал Альтштейн в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Специалист добавил, что такое совмещение нередко делается. Таким образом, например, применяют препараты от полиомиелита: сначала вводят инактивированную, а потом — живую вакцину. Однако против коронавируса живых вакцин нет.

Ранее NEWS.ru писал, что зарубежные учёные изучают, как организм переболевшего коронавирусом человека реагирует на вакцину от COVID-19. Полученные ими результаты позволяют предположить, что те, кто уже успел вылечиться от инфекции, могут ограничиться только одной прививкой от коронавируса.