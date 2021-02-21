Учёные допустили, что переболевшим достаточно одной прививки от COVID

https://static.news.ru/photo/bf0e24b8-744e-11eb-9159-96000091f725_660.jpg Фото: Carlo Cozzoli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Зарубежные учёные изучают, как организм переболевшего коронавирусом человека реагирует на вакцину от COVID-19, и полученные ими результаты позволяют предположить, что те, кто уже успел вылечиться от инфекции, могут ограничиться только одной прививкой от коронавируса.

Если эти выводы подтвердятся после ряда исследований, ограниченные запасы вакцины можно будет распределить на большее число людей, если кому-то не потребуется вводить двойную дозу, пишет The Wall Street Journal.

Всем необходимо пройти вакцинацию, но не каждому обязательно делать две прививки, — отмечает профессор микробиологии из Нью-Йоркского медицинского колледжа Икан Вивьяна Симон, являющаяся автором одного из таких исследований.

Пока полученные специалистами данные не имеют однозначного подтверждения, однако в нескольких научных центрах уже ведутся исследования с целью окончательно подтвердить или опровергнуть эту теорию. Первые предварительные результаты дают надежду на то, что гипотеза окажется рабочей. Тесты показали, что в организме тех, кто уже болел коронавирусом, иммунный ответ на первую прививку Pfizer проявляется намного быстрее и эффективнее, чем у людей, которые сделали две прививки, но не сталкивались с самим заболеванием.

Ранее NEWS.ru писал, что количество заболевших коронавирусом в мире превысило отметку в 111 млн человек. По состоянию на 21 февраля COVID-19 заболели 111 085 606 человек. Число жертв пандемии коронавируса во всём мире увеличилось до 2 460 726 человек, свидетельствуют обнародованные Университетом Джонса Хопкинса данные. Вылечились от COVID-19 более 85 млн человек.