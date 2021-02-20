Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 111 млн человек

https://static.news.ru/photo/bda9dbc2-741b-11eb-a262-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире с начала пандемии превысило отметку в 111 млн человек. По состоянию на 21 февраля COVID-19 заболели 111 085 606 человек.

Число жертв пандемии коронавируса во всём мире увеличилось до 2 460 726 человек, свидетельствуют обнародованные университетом данные. Вылечились от COVID-19 более 85 млн человек.

Через отметку в 10 млн заразившихся на сегодняшний день перевалили только три страны — это США, Индия и Бразилия, занимающие первые три строчки среди стран по количеству выявленных случаев заболевания. В Штатах с начала пандемии диагноз «коронавирус» поставили 28,08 млн человек.

США также лидируют в мире и по числу летальных исходов от COVID-19, от инфекции в этой стране скончались почти полмиллиона человек (498 тысяч).

Россия входит в пятёрку стран по количеству выявленных случаев заражения COVID-19. Четвёртое место в «рейтинге» досталось Великобритании.

Ранее NEWS.ru писал, что в Черногории началась вакцинация населения российским препаратом «Спутник V». Первым, кто опробовал российский препарат, стал 66-летний житель дома престарелых в Рисане. Он призвал черногорцев не бояться вакцинации и последовать его примеру.