Вирусолог: человечество не сможет полностью избавиться от коронавируса

https://static.news.ru/photo/20681854-0889-11eb-965f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

COVID-19 может навсегда остаться в человеческой популяции. Со временем вирус просто займёт свою нишу, став эпидемическим. Об этом заявил заведующий лабораторией вирусологии ФНЦ Биоразнообразия Дальневосточного отделения РАН Михаил Щелканов.

Думаю, этот вирус займёт нишу, которую в своё время занял вирус OC43 (разновидность коронавируса, заразен для людей и крупного рогатого скота) и все другие коронавирусы, именно эпидемические, а не пандемические, — заявил эксперт в ходе международного форума, посвященного Дню вирусологии.

Щелканов напомнил, что человечеству пока не удавалось справиться полностью с природно-очаговыми вирусами, к которым относится и COVID-19, передаёт Интерфакс

Накануне ученые из японского Университета префектуры Киото выяснили, что коронавирус способен сохраняться на коже человека в пять раз дольше вируса гриппа. Как писал NEWS.ru, специалисты в Японии также убедились, что оба патогена эффективно устраняются с кожи дезинфицирующими средствами.