«Вектор» в июне может получить трансгенных мышей для вакцины против COVID

https://static.news.ru/photo/61639e2a-9767-11ea-8a4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Eduard Kislinsky /Global Look Press

В центре коллективного пользования «Геномное редактирование» Института биологии гена РАН рассчитывают создать мышей с генами человека уже в июне. Учёные намерены тут же отправить трансгенных мышей в Научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» для создания вакцины против COVID-19.

Мы очень надеемся, что до конца июня будем держать в руках трансгенных мышей, модель заболевания которых адекватна симптомам человека. Мы рассчитываем, что в июне мышей мы в «Вектор» отправим, — заявил в эфире телеканала «Россия 1» руководитель центра «Геномное редактирование» Алексей Дейкин.

Он добавил, что к ним уже обращались коллеги из США, Индии и Великобритании с просьбой передать мышей, как только они будут созданы. Но Дейкин подчеркнул, что российский «Вектор» будет первым, кто их получит.

Наша задача — сделать мышей, которые будут болеть так же, как человек, и заболевать только в условиях защищённой лаборатории, — отметил он.

Как писал NEWS.ru, Владимир Путин пошутил во время совещания по развитию генетических технологий, что исследования на мышах с человеческими генами вызывают у него одновременно благоговение и тревогу. Президент также выразил надежду, что это всё будет находиться под контролем учёных.

В ходе совещания директор Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН Александр Макаров рассказал, в частности, об исследованиях на гуманизированных мышах. В их геном добавляют функционирующие гены человека. Это необходимо для поиска путей лечения различных заболеваний у человека. Макаров отметил, что российская мышь отличается от собратьев в других странах тем, что она «биологически безопасна».