В Забайкалье обнаружено жилище древнего человека

https://static.news.ru/photo/a0ee91f2-c756-11ea-ba0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Мария Кривецкая/youtube.com

Забайкальские археологи раскопали жилище древнего человека на галечнике Усть-Мензы в юго-западной части региона. По словам учёных, находка оказалась неожиданной, несмотря на то что она была сделана на месте древнего комплекса.

Как пишет «МК в Чите», на глубине нескольких метров археологи обнаружили кладку, круглый очаг, кости и проколку — орудие труда первобытных людей. От самого жилья мало что осталось.

По словам профессора Забайкальского госуниверситета Михаила Константинова, несмотря на то, что жилье практически полностью было размыто водой, некоторые атрибуты быта древних людей видны невооруженным глазом. Видео с раскопок было опубликовано в Сети.

Ранее археологи обнаружили парные погребения конца III тысячелетия до нашей эры около станицы Новотитаровская в Динском районе Краснодарского края. Курган находился на участке, по которому пройдёт трасса М-4 «Дон». По версии учёных, в кургане погребён вождь племени или знатный человек, о чём свидетельствуют найденные предметы — бронзовый нож, серебряные подвески и костяные проколки.