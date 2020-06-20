Древнее ритуальное погребение нашли на Кубани

https://static.news.ru/photo/da76680e-b2ad-11ea-b94c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Археологи обнаружили парные погребения конца III тысячелетия до нашей эры около станицы Новотитаровская в Динском районе Краснодарского края. Курган находился на участке, по которому пройдёт трасса М-4 «Дон».

Об этом сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что по версии учёных, в кургане погребён вождь племени или знатный человек, о чём свидетельствуют найденные предметы — бронзовый нож, серебряные подвески и костяные проколки.

Поскольку такие захоронения обычно были многочисленными, специалисты уверены, что это не последние их находки в кургане.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские и немецкие учёные расшифровали полный геном неандертальцев, обитавших 80 тысяч лет назад в Чагырской пещере на Алтае. Это удалось сделать благодаря фрагменту кости из фаланги пальца. Останки были найдены ещё в 2011 году и принадлежали девочке, чьи родители относились к разным подвидам древних людей — отец денисовец, а мать неандерталка.