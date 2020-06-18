Учёные расшифровали геном неандертальцев, живших на Алтае

https://static.news.ru/photo/8660b5de-b187-11ea-986d-fa163e074e61_660.jpg Чагырская пещера Фото: IAET SB RAS & NA Project/twitter.com

Российские и немецкие учёные расшифровали полный геном неандертальцев, обитавших 80 тысяч лет назад в Чагырской пещере на Алтае. Это удалось сделать благодаря фрагменту кости из фаланги пальца.

Останки были найдены ещё в 2011 году и принадлежали девочке, чьи родители относились к разным подвидам древних людей — отец денисовец, а мать неандерталка. Каждый участок полученного генома был прочтен 27 раз, что позволяет получить достоверные результаты, сообщили в Институте археологии и этнографии. Геном фаланги из Алтая сравнили с более ранним образцом неандертальца из Денисовской пещеры, расположенной в сотне километров от Чагырской. Благодаря этому стало очевидно родство алтайской неандерталки как с европейскими, так и с азиатскими представителями вида. Однако чагырский неандерталец генетически оказался ближе всё-таки к европейским.

Судя по всему чагырская популяция прибыла на Алтай из европейской части материка около 80 тысяч лет назад. К тому времени здесь уже жили денисовцы, а с ними успели скреститься представители первой, более древней миграционной волны неандертальцев. К приходу второй волны от первой, скорее всего, никого не осталось.

Чагырская популяция имела менее 60 человек и держалась изолированно. В то же время денисовцы и древние люди современного физического облика, именуемые Homo sapiens, жили большими группами.

На Алтае стоянки неандертальцев найдены в трёх пещерах: имени А.П.Окладникова, Страшной и Чагырской.

До обнаружения неандертальцев на Алтае самое восточное их расселение было зафиксировано на северной окраине Волгограда в местечке Сухая Мечетка. Там, согласно полученным датировкам, древние люди жили около 39 тысяч лет назад.

Ранее NEWS.ru писал, что находка в одной из французских пещер доказала, что неандертальцы были далеко не самым отсталым видом. Исследователи обнаружили фрагмент пряжи, состоящий из трёх пучков волокон, скрученных вместе. Он представлял собой подобие верёвки, которой, по словам экспертов, пользовались первые жители Европы примерно 52–41 тысяч лет назад.