В Южной Корее создали рогатого жука-робота

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Специалисты из южнокорейского Университета Конкук создали робо-копию рогатого жука подсемейства Dynastinae, способную осуществлять контролируемый полёт.

Новинка получила название KUBeetle-S. По словам разработчиков, для имитации полёта жука используется механизм, создающий широкий размах крыльев, благодаря которому робот может легко поднимать в воздух собственный вес.

Возможность вращать плоскость крыльев в разные стороны позволяет робо-копии жука осуществлять самые сложные полёты, а наличие серводвигателей даёт возможность управлять механизмом дистанционно. Вес KUBeetle-S составляет 15,8 грамм, что делает его самым лёгким роботом в мире. На данный момент робо-версия жука смогла провести в воздухе максимум 9 минут, передаёт Faktom.ru.

Ранее NEWS.ru писал о том, что учёные Гарвардского университета создали новую версию робота-таракана HAMR, которая отличается более миниатюрными размерами. Длина устройства составляет всего 2,25 см, а масса — 320 мг.