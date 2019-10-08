https://static.news.ru/photo/bb82f27a-e9c0-11e9-bfad-fa163e074e61_660.jpg Фото: gourmet-vision/imageBROKER.com/Global Look Press

Специалисты японского университета выяснили, как употребление грибов влияет на развитие онкологических заболеваний.

Согласно результатам исследования , грибные блюда могут помочь снизить риск возникновения рака простаты, особенно в пожилом возрасте. Такой вывод был сделан после многолетнего наблюдения за здоровьем живущих в префектурах Мияги и Осака примерно 36,5 млн мужчин в возрасте от 40 до 79 лет.

Все участники регулярно заполняли анкеты, в которых описывали свой рацион питания, включая наличие в нём грибов. Выяснилось, что у постоянно употребляющих этот продукт людей реже диагностировался рак простаты независимо от того, в каком количестве они ели фрукты, овощи, мясо или молочные продукты.

Учёные уточнили, что за всё время наблюдений раком предстательной железы заболели 3,3% участников. Любители грибов, которые готовили их один–два раза в неделю, имели на 8% меньший риск развития онкологического заболевания.

Как писал News.ru, ранее директор Института молекулярной медицины Сеченовского университета Андрей Замятнин сообщил, что работы лауреатов Нобелевской премии — 2019 по медицине важны для понимания того, как можно заставить раковые клетки совершать «самоубийство».