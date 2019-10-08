Специалисты японского университета выяснили, как употребление грибов влияет на развитие онкологических заболеваний.
Согласно результатам
Все участники регулярно заполняли анкеты, в которых описывали свой рацион питания, включая наличие в нём грибов. Выяснилось, что у постоянно употребляющих этот продукт людей реже диагностировался рак простаты независимо от того, в каком количестве они ели фрукты, овощи, мясо или молочные продукты.
Учёные уточнили, что за всё время наблюдений раком предстательной железы заболели 3,3% участников. Любители грибов, которые готовили их один–два раза в неделю, имели на 8% меньший риск развития онкологического заболевания.
Как писал News.ru, ранее директор Института молекулярной медицины Сеченовского университета Андрей Замятнин сообщил, что работы лауреатов Нобелевской премии — 2019 по медицине важны для понимания того, как можно заставить раковые клетки совершать «самоубийство».
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