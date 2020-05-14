В Турции под угрозой вымирания находятся съедобные лягушки

https://static.news.ru/photo/d6c4bd60-95d8-11ea-af86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konrad Wothe/Global Look Press

Водяные лягушки могут полностью исчезнуть из Турции из-за чрезмерного употребления их в пищу.

Земноводных массово отлавливают в районах устьев рек Джейхан и Сейхан на юге страны. В период с 2013 по 2015 год их популяция снизилась на 20%. Вероятно, что водяные лягушки полностью исчезнут из водохранилища Сейхан в провинции Адана в 2050 году, сообщает The Independent.

Существует менее благоприятный прогноз, по которому эти земноводные вымрут через 12 лет. Зоологи считают, что это может повлиять не только на природные экосистемы, но и на благосостояние всего человечества.

Они [водяные лягушки] — неотъемлемая часть многих экосистем, зачастую составляющая основную долю от общего числа позвоночных, — заявил Керим Чичек, один из авторов исследования.

Учёные считают, что в Турции необходимо запретить отлов лягушек в брачный сезон. В обычный период нужно вести квоты, а также стимулировать создание лягушачьих ферм.

Исследования проводили специалисты из Эгейского университета, Ближневосточного технического университета, Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук и турецкого правительства.

Турция экспортирует почти 36 млн особей водяных лягушек в страны Европы и США. Земноводных отлавливают уже 40 лет.

NEWS.ru писал, что на Гаити на грани вымирания находятся разноцветные мини-лягушки. Это происходит из-за вырубки лесов в островном государстве.