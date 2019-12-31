https://static.news.ru/photo/c75b49ba-2c70-11ea-8e3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: imagebroker/Alfred Schauhuber/Global Look Press

Учёные выявили в Ростовской области два новых вида мышей, которые раньше на этой территории не встречались. Теперь, отмечают специалисты, регион вышел на первое место в России по количеству видов этих грызунов.

До сих пор считалось, что в области обитают четыре вида мышей — малая лесная, желтогорлая, домовая и курганчиковая, передаёт РИА Новости. Но в результате исследования обнаружены также степная, она же желтобрюхая мышь, и обыкновенная лесная мышь, которую ещё называют европейской, рассказал зампредседателя Южного научного центра Российской академии наук Валерий Стахеев.

Он уточнил, что оба вида относятся к лесным мышам.

Таким образом, получилось, что у нас в Ростовской области есть два вида домовых мышей и четыре — лесных. Больше нигде в стране столько видов одновременно не обитает, — пояснил учёный.

По его мнению, это связано с разнообразным ландшафтом в регионе. Например, европейская мышь кроме Ростовской области встречается лишь в нескольких регионах — например, в Белгородской и Курской областях. А степные мыши распространены в Ставропольском, Краснодарском краях, в Калмыкии, но отсутствуют в северных регионах.

Разнообразие видов положительно сказывается на устойчивости экосистемы, которой проще адаптироваться к антропогенным климатическим изменениям, отметил Стахеев.

Ранее NEWS.ru писал, что во Владивостоке сгорела фигура мыши, установленная на главной площади в честь Нового года. По некоторым данным, мышь загорелась из-за попавшей в неё петарды.